Оборудование для спасения недоношенных детей поступило в Ногинскую больницу

В медицинские учреждения Подмосковья, в том числе в Ногинскую больницу Богородского округа, поступило более 220 единиц специализированного оборудования для помощи недоношенным детям. Закупка техники реализована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Теперь в арсенале Ногинской больницы — крайне важные для неонатологии устройства: прибор для мониторирования электрической активности головного мозга новорожденных; транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких; инкубатор для выхаживания новорожденных; два аппарата искусственной вентиляции легких.

Новое оснащение существенно расширяет возможности медиков: теперь специалисты могут обеспечить непрерывный мониторинг состояния малышей, повысить безопасность их транспортировки и оказывать более широкий спектр специализированной помощи. Особенно важна эта техника для выхаживания детей, рожденных раньше срока, а также тех, кто нуждается в интенсивной терапии.

«Оснащение отделения современной медицинской техникой — важный шаг в развитии службы родовспоможения и неонатологии в нашем округе. Благодаря новому оборудованию мы сможем еще эффективнее помогать малышам, нуждающимся в особой заботе. Это дополнительные возможности для своевременной диагностики, безопасной транспортировки и оказания медицинской помощи на самом высоком уровне», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Поставка современной техники — не просто обновление парка медоборудования, а реальная поддержка семей и повышение шансов на здоровое будущее для самых маленьких пациентов.