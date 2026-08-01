Оборудование для спасения недоношенных детей поступило в Дмитровский роддом

В акушерское отделение Дмитровской больницы поступило современное оборудование для спасения недоношенных детей и помощи роженицам. В роддом установили два реанимационных комплекса «Бебигард-1145» российского производства — специальные столики с подогревом для приема новорожденных сразу после появления на свет.

Также в отделение поступили два аппарата искусственной вентиляции легких, два наркозно-дыхательных аппарата, шесть мониторов пациента с пятиканальным отведением ЭКГ и видеоларингоскоп. Еще одно важное приобретение — три фетальных монитора: два установлены в акушерском отделении, один — в женской консультации.

Новое оборудование выводит помощь пациенткам на качественно новый уровень. Аппараты ИВЛ нового поколения обеспечивают точную респираторную поддержку, а наркозно-дыхательные аппараты позволяют проводить безопасную анестезию с минимальными рисками. Реанимационные столики дарят малышам тепло и немедленную помощь сразу после рождения, а фетальные мониторы дают врачам полную картину состояния плода.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян подчеркнул, что каждая единица полученной техники напрямую влияет на безопасность матери и ребенка. Аппараты ИВЛ нового поколения, высокоточные мониторы и современные наркозно-дыхательные аппараты позволяют специалистам действовать быстрее и точнее в ситуациях, где нет права на ошибку.

Заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия отметил, что новое оборудование — это реальная возможность сделать роды безопаснее.

«Фетальные мониторы дают нам полную картину того, что происходит с ребенком в самый ответственный момент. А реанимационные столики позволяют встретить малыша так, как он заслуживает — в тепле и с немедленной помощью рядом. Мы рады, что наше отделение развивается и получает современную технику», — прокомментировал он.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что рождение ребенка — одно из самых важных событий в жизни семьи. Очень важно, чтобы в этот момент рядом были не только опытные врачи, но и современное оборудование, которое помогает сохранить здоровье мамы и малыша.

В 2025 году Дмитровская больница получила 200 единиц современного медицинского оборудования. Оснащение осуществляется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».