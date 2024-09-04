Оборудование для сортировки мусора начнут производить в деревне Деньково

Фото: Медиасток.рф

Импортозамещающее производство оборудования для мусоросортировочных комплексов запустят в истринской деревне Деньково. Специальный инвестиционный контракт подписали компания АО «Уралвагонзавод-Транс», Минпромторг России, правительство Подмосковья и администрация округа.

«Проект реализуют в деревне Деньково на действующей производственной площадке инвестора. Инвестиции составят более 750 миллионов рублей. В результате появится около 70 новых рабочих мест. Ожидается, что производство запустят уже в 2025 году», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Договоренность об импортозамещении возникла на полях Петербургского международного экономического форума. На заводе под Истрой планируется делать оборудование для обработки ТКО и выделения ценных фракций.

Специальный инвестиционный контракт обеспечит компании налоговые льготы, а также перспективу приобрести статус «Единственный поставщик» и другие преференции.

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