Оборудование для охлаждения природного газа разработали в Балашихе

Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи создало турбодетандер для охлаждения природного газа. Устройство успешно прошло испытания и в ближайшее время отправится к заказчику в Сибирь.

На разработку и создание машины специалистам потребовалось меньше года. В турбодетандере газ расширяется, охлаждаясь более чем на 70 градусов, при этом дополнительно вырабатывается энергия. Ключевой элемент установки — рабочее колесо, которое вращается со скоростью до 80 тысяч оборотов в минуту. Газ поступает на лопатки при температуре около –70 градусов, а на выходе охлаждается до –150 градусов.

«Криогенмаш» производит детандеры с 1940-х годов, но преимущественно для охлаждения воздуха, чтобы разделить его на компоненты. Всего здесь создали больше двух тысяч таких машин. Идею решили развить и для работы с природным газом. Осенью 2024 года специалисты взялись за первый такой заказ.

«Эта машина является сердцем газоперерабатывающего завода, находящегося в Сибири. Сейчас там используют оборудование из недружественной страны. Мы обеспечиваем его замену, укрепляя технологический суверенитет нашей страны и повышая производительность завода», — рассказал генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев.

В Сибири турбодетандер смонтируют, настроят и протестируют.