Оборудование для обследования сетей закупили для «Мособлтепло» в Можайске

Сотрудники можайского филиала «Мособлтепло» успешно обследовали подземные трубопроводы с помощью современного трассопоискового оборудования. Приспособление помогает с высокой точностью определять местоположение, глубину и состояние сетей.

Покупка трассопоискового оборудования станет подспорьем для сотрудников при проведении земляных работ вблизи сетей тепло- и водоснабжения.

В компании отметили, что внедрение современных методов диагностики — это важный шаг к повышению надежности системы и комфорта жителей Можайска. Новое оборудование позволит минимизировать работы по поиску мест повреждения трубопроводов, сократить объемы и сроки работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.