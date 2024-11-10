Оборудование для мытья автобусов обновят на автобазе в Волоколамске

На производственной базе «Волоколамск» муниципального автотранспортного предприятия № 7 приступили к замене моечного оборудования. Последний раз его обновляли 14 лет назад.

Новая техника повысит производительность мытья, уменьшит износ щеток, исключит риск повреждения автобусов. Каркасную конструкцию современной моечной системы изготовили из специального материала. При правильном техническом обслуживании ее можно эксплуатировать долгие годы.

Современное моечное оборудование отвечает всем требованиям госстандартов, строительных норм и технических условий.

Отметим, что на автотранспортном предприятии в городском округе Волоколамск через мойку проходят каждый день свыше 40 автобусов. Обновление техники поможет организации более качественно обслуживать и содержать машины.

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