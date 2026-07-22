Оборудование для малоинвазивных операций поступило в больницу в Дмитрове

В Дмитровскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование для хирургических отделений. По программе модернизации здравоохранения медицинское учреждение получило эндовидеохирургический комплекс и аргоноплазменный генератор.

Новая техника позволит выполнять операции с большей точностью, снизить травматичность вмешательств и сократить сроки восстановления пациентов.

Эндовидеохирургический комплекс установлен в операционной урологического отделения. Оборудование предназначено для проведения малоинвазивных операций через небольшие проколы под контролем миниатюрной видеокамеры, изображение с которой выводится на монитор в высоком разрешении. Использование комплекса позволяет значительно уменьшить травматичность хирургических вмешательств — пациенты легче переносят операции, быстрее восстанавливаются, а послеоперационные рубцы становятся минимальными. На новом оборудовании будут выполнять вмешательства при заболеваниях почек, мочевого пузыря, предстательной железы и других органов мочеполовой системы.

Аргоноплазменный генератор поступил в операционную гинекологического отделения. Аппарат позволяет бесконтактно воздействовать на ткани с помощью потока аргона, обеспечивая эффективную остановку кровотечения и бережную обработку операционного поля. Такая технология способствует более быстрому заживлению тканей и снижает риск послеоперационных осложнений.

«Современное оборудование — это новые возможности для наших врачей и дополнительная уверенность пациентов в том, что высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить рядом с домом. Благодаря поддержке губернатора Московской области и реализации национального проекта здравоохранение округа продолжает развиваться, а жители получают доступ к самым современным методам диагностики и лечения», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Помощь на новом оборудовании оказывается в условиях стационара. Направление на госпитализацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием можно через чат-бот «Денис», портал «Здоровье» или по телефону единого контакт-центра 122. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.