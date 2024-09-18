Оборудование для кинопоказов обновили в парке Кривякино в Воскресенске

Кинотеатр под открытым небом стал излюбленным местом отдыха для жителей Воскресенска в летние вечера. Теперь парк усадьбы Кривякино оснащен новым видеопроекционным оборудованием, что позволит проводить регулярные кинопоказы в теплую погоду.

Эта инициатива стала возможной благодаря победе в конкурсе проектов инициативного бюджетирования в 2024 году. Инициативное бюджетирование позволяет жителям напрямую влиять на улучшение городской инфраструктуры и качество жизни, поддерживая проекты в различных сферах.

Благодаря активной поддержке горожан удалось приобрести современное видеооборудование, что сделает уличные кинопоказы регулярными и комфортными. Несмотря на доступность фильмов в интернете, уличные показы остаются популярными и неизменно привлекают большое количество зрителей, создавая уникальную атмосферу совместного просмотра под открытым небом.

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