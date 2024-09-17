Оборудование для борьбы с беспилотниками отправили из Коломны в зону СВО

Глава Коломны и депутат Московской областной думы передали в зону специальной военной операции аппаратуру для защиты от беспилотников. Вместе с техникой на фронт отправили талисманы ручной работы в виде плюшевых мишек.

Современные портативные детекторы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами передали для бойцов СВО г лава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева. Аппараты обнаруживают вражескую технику с помощью сканера и антенны.

«Это устройство обеспечит нашим ребятам дополнительную защиту и поможет повысить эффективность при выполнении боевых задач», — сказал Александр Гречищев.

Также военнослужащим отправили уже полюбившиеся талисманы в виде плюшевых мишек, которые своими руками создали студенты Государственного социально-гуманитарного университета.

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