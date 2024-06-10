Оборудование 20 трансформаторных подстанций в Воскресенске обновят к осени

Масштабные работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей продолжаются в Подмосковье. Специалисты компании «Россети Московский регион» меняют трансформаторы в разных городских округах.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, в селе Барановское городского округа Воскресенск рабочие взамен трансформатора мощностью 100 киловольт-ампер уже установили новый трансформатор увеличенной мощности — 250 киловольт-ампер. Таким образом качество и надежность электроснабжения порядка 1,5 тысяч потребителей электроэнергии значительно повысилась.

Всего с начала года в Воскресенске энергетики отремонтировали 18 трансформаторных подстанций, около 3,5 километров воздушных линий 0,4/6/10 киловольт, а также расчистили более 1,7 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП.

До осени в городском округе планируется модернизировать еще свыше 10 километров проводов, заменить 190 опор, обновить электрооборудование 20 трансформаторных подстанций, а также расчистить более 9,5 гектаров просек.

Как отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин, после модернизации снизятся потери электроэнергии, а уровень электрического напряжения у абонентов будет соответствовать норме.

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