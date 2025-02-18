Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8% за год

За год жители Подмосковья потратили на бытовые услуги 169,8 миллиарда рублей — это на 8,6% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Их доля в общем объеме платных услуг составила 17,9%.

По данным ведомства, самый большой рост показали фотоателье — их оборот увеличился до двух миллиардов рублей, что на 47,5% больше, чем годом ранее. Также вырос спрос на парикмахерские и косметические услуги — 14,3 миллиарда рублей. Кроме того, увеличились объемы услуг по ремонту бытовой техники, изготовлению металлоизделий и техобслуживанию автомобилей.

Отмечается, что больше всего новых предприятий бытового обслуживания появилось в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Коломне, Орехово-Зуеве и Пушкино. В 2024 году в сфере создали свыше 1,1 тысячи рабочих мест.