Оборот розничной торговли в Подмосковье вырос более чем на 100% за год

Объем розничной торговли в Подмосковье вырос на 109,4% за год. В 2024 году он превысил 4,46 миллиарда рублей.

Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, в прошлом году на продовольственные товары пришлось 46,2% от общего оборота. Еще 53,8% составили бытовая химия, одежда, обувь, косметика и другая продукция. При этом продажи продуктов питания увеличился на 8,1%, а все остальные товары показали рост в 10,5%.

Кроме того, в прошлом году в Подмосковье заработали более 200 тысяч квадратных метров новых торговых площадей. Лидерами в этом направлении стали Одинцово, Богородский округ и Долгопрудный.

В результате обеспеченность площадью торговых объектов в Подмосковье достигла 1,5 тысячи квадратных метров на одну тысяч человек.