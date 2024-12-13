Оборот розничной торговли в Истре достиг 52 млрд рублей за год

Оборот розничной торговли в Истре продолжает расти. С начала года он составил 52,6 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минсельхозе региона отметили, что это свидетельствует о повышении покупательской активности и доверии к местным торговым предприятиям.
В округе работает 779 стационарных торговых точек, 342 из которых торгуют продуктами питания. Рост числа магазинов и объемов продаж открывает новые возможности для местного бизнеса и создания рабочих мест.
В ведомстве добавили, что успешная розничная торговля отражает общий экономический рост округа, подчеркнув важность поддержки и развития этого сектора.
Жителя Курска обвинили в диверсии и госизмене
Россиянам посоветовали не обращать внимания на сообщения от таинственной радиостанции
Мастер-класс по росписи на холсте провели для пенсионеров в Электроуглях
Венгрия и Болгария нашли способ для продолжения транзита газа из России
Жители Херсонской области смогут обращаться в органы власти по видеосвязи
Музей имени Вячеслава Сахнова в школе № 6 в Лобне отметил 10-летие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте