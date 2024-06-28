Оборот подмосковных компаний МСП составил 7 триллионов рублей в 2023 году

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Оборот подмосковных компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году составил почти 7,3 триллионов рублей.  Эти цифры назвала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья.

«По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказала Зиновьева.

Всего в регионе с начала этого года работают почти 440 тысяч небольших фирм и индивидуальных предпринимателей, а всесторонняя поддержка подмосковному бизнесу оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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