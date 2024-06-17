Оборот малого и среднего бизнеса Подмосковья составил почти 3 триллиона рублей за год

Оборот компаний среднего и малого бизнеса Московской области в секторе торговли превысил 2,9 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что эти предприятия составляют около 30% экономики Подмосковья и обеспечивают занятость примерно 1,9 миллиона человек.

В их числе есть транспортные и логистические компании, производители, предприятия в сфере строительства и недвижимости. Значительную роль также играют торговые компании, работающие как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

На сегодняшний день количество субъектов МСП в Московской области составляет приблизительно 456 тысяч.

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