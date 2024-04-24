Обои к юбилею Московского зоопарка изготовили в Балашихе | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:08 Обои к юбилею Московского зоопарка изготовили в Балашихе

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Фабрика «Палитра» в Балашихе изготовила обои к 160-летию Московского зоопарка. На них изображены обитатели зоопарка в разном дизайне и расцветках.

Предприятие выпустило две коллекции обоев в коллаборации с Московским зоопарком. Для взрослых создали принты с контурами диких животных, а для детей — четыре расцветки пастельных оттенков, где изображены девять зверей.

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«У наших новых коллекций есть и важное социальное значение. На этикетках мы разместили QR-коды, которые ведут на сайт Фонда защиты национальной природы. Каждый покупатель обоев может перейти с помощью этого кода на сайт и поддержать защиту животных и окружающей среды», — рассказала руководитель отдела бренд-маркетинга фабрики «Палитра» Анна Барышникова.

Также недавно компания создала рисунок для обоев с помощью нейросети. Сделали это впервые в России. Коллекцию назвали 3D Cats.

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