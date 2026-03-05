Обочины дорог очистили от снега в Щелкове

Коммунальные службы продолжают борьбу со снежными заносами. В деревне Оболдино и поселке Загорянский дорожные бригады перешли в активную фазу работ, сосредоточив усилия на освобождении ключевых дорог и пешеходных зон от снежных накоплений.

В деревне Оболдино развернута мобильная бригада, оснащенная спецтехникой и необходимым инвентарем. Работа здесь ведется в несколько направлений одновременно.

«Трактор, оснащенный отвалом, не просто сдвигает снег, но и активно работает над увеличением ширины дороги. Это критически важно для нормального движения транспорта, особенно грузового и общественного, а также для обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб», — сообщили коммунальщики.

Не остаются без внимания и тротуары, а также остановки общественного транспорта. Дворники вручную расчищают пешеходные зоны. Собранный снег оперативно грузится в самосвалы и вывозится на специально отведенные площадки, где он будет утилизирован в соответствии с экологическими нормами.

Следующим пунктом в графике работ стала улица Ватутина в поселке Загорянский. Здесь также задействована техника и команда рабочих, которые ежедневно проводят плановые мероприятия по уборке снега. Их работа направлена на поддержание дорог в надлежащем состоянии, несмотря на продолжающиеся снегопады или таяние снега.