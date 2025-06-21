Обочину дороги в можайской деревне Мокрое приведут в порядок до конца месяца

Жители деревни Мокрое Можайского округа обратились в Муниципальный центр управления регионом с просьбой привести в порядок обочину дороги. Ее облагородят до конца июня.

Рядом с этим участком дороги расположены социальные объекты. Плохое состояние дорожного полотна создает опасность как для автовладельцев при парковке машин, так и для пешеходов.

На месте побывали заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, начальник Замошинского территориального сектора Валерий Клевитов, начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих и представители Мосавтодора. В рамках проекта «Пешие обходы» члены комиссии пообщались с местными жителями по этому вопросу.

«Работы по отсыпке и укреплению обочины выполнят до конца месяца. Вопрос взяли на контроль!» — сказала заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Напомним, что такие пешие обходы населенных пунктов муниципалитета заместители главы Можайского округа совершают каждую неделю. Они выявляют проблемные темы и передают их профильным службам для решения.