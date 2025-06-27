Обновленный выставочный зал музея «Усадьба Фряново» начал работу в Щелкове

После реставрации вновь распахнул свои двери выставочный зал в историко-художественном музее «Усадьба Фряново». Обновленное пространство представлено в современном формате и готово принимать гостей.
Первая экспозиция в обновленном зале — выставка акварельных работ «Воздух. Вода. Свет» из фондов Щелковского музея. Посетители могут насладиться тонкостью акварельной техники и творческим мастерством художников, представленных на выставке.
Некоторые картины дополнены QR-кодами, которые позволяют при сканировании прослушать аудиозаписи и глубже погрузиться в атмосферу произведений искусства — уникальный формат, расширяющий восприятие экспозиции.
В Комитете по культуре и туризму подчеркнули, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке главы городского округа Андрея Алексеевича Булгакова, его вниманию к развитию культуры и личному участию в реализации творческих инициатив.
Выставка «Воздух. Вода. Свет» приглашает жителей и гостей Щелкова познакомиться с акварельными шедеврами в обновленном музее и оценить результаты проведенной реставрации.
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