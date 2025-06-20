Обновленный водозаборный узел в Ленинском округе введут в эксплуатацию в июле

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал готовность водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские, его введут в эксплуатацию в июле. Сооружение обеспечит питьевой водой свыше 10 тысяч жителей населенного пункта.

Объект 1980 года постройки модернизировали благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и проекту губернатора Московской области «Чистая вода». Износ водозаборного узла на момент обновления достиг 65%. Специалисты модернизировали две артезианские скважины, а также пробурили новую, построили дополнительные здания и отремонтировали уже существующие.

«Во время реконструкции установили современное оборудование для фильтрации, а также увеличили производительность объекта до 1920 кубометров воды в сутки. Для нас принципиально важно гарантировать надежное водоснабжение в домах жителей, а также в детских садах, школах и других социальных объектах», — подчеркнул Станислав Каторов.

Руководитель муниципалитета добавил, что во время модернизации оборудование не останавливали, узел продолжал обеспечивать жителей водой. Сейчас работы почти завершили, в начале июля объект планируют ввести в эксплуатацию.

«По поручению Андрея Воробьева в Ленинском округе идет масштабная программа по обновлению всех систем жилищно-коммунального хозяйства, чтобы жители округа чувствовали себя в безопасности в вопросе качества услуг жилищно-коммунальных услуг. Только по водоснабжению до 2030 года запланировали работы объемом свыше 15 миллиардов рублей», — пояснил глава Ленинского округа.