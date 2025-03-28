Обновленный водозаборный узел начал работать в Дмитрове

Водозаборный узел № 1 на Пушкинской улице в Дмитрове ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Теперь более 20 тысяч жителей микрорайонов Маркова и Аверьянова, улиц Оборонная и Пушкинская, получили доступ к чистой питьевой воде, соответствующей всем санитарным нормам.

Производительность объекта составляет 2 800 кубометров воды в сутки, что полностью покрывает потребности обслуживаемого района. Водозаборная зона занимает площадь более 200 квадратных метров. Введена в строй система замкнутого цикла для повторного использования промывочных вод. На территории установлены два современных резервуара для воды и новая станция очистки.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что реконструированный водозаборный узел не только повысит надежность системы, но и улучшит качество воды. «Мы планомерно модернизируем коммунальную инфраструктуру, чтобы гарантировать жителям бесперебойное водоснабжение», — сказал руководитель муниципалитета. Он добавил, что уже в июле текущего года завершат аналогичную модернизацию водозаборного узла в Яхроме. Еще 16 тысяч жителей округа получат чистую воду.