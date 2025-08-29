Обновленный Центр образования № 30 в Электроуглях откроют 1 сентября

После капитального ремонта открываются два здания Центра образования № 30 в городе Электроугли. Обновленные здания распахнут свои двери в День знаний.

Учащиеся и педагоги соберутся вместе, чтобы отметить начало нового учебного года в светлых, просторных, современных кабинетах.

В настоящее время в учебном здании на улице Маяковского, 34 завершены внутренние отделочные работы. Классы оснастили комфортной мебелью и интерактивным оборудованием. Продолжается активными темпами благоустройство прилегающей территории, озеленение.

Старая школа, построенная в 1985 году, буквально преобразилась на глазах. Светлые панели на стильном фасаде сияют на солнце. В кабинетах мечты — новая мебель и технологии. Также полностью обновлены системы вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, отопление. Оборудован медкабинет. Созданы современные кабинеты «Точки роста», где каждый урок станет увлекательным путешествием в мир знаний, инновационный кабинет информатики. Спортивная база, с современным стадионом и даже душевыми, — для комфортных занятий физкультурой и здорового развития воспитанников.

Появилось новое пространство для творчества — кабинет детских инициатив, музей и актовый зал, которые ждут своих героев.

А еще школа будет носить имя легендарного летчика Александра Колдунова. Этой осенью здесь торжественно установят бюст в его честь.