Обновленный Центр детского творчества откроют в Коломне летом 2026 года

В Коломне завершено капитальное обновление Центра детского творчества, расположенного в микрорайоне Колычево. В настоящее время рабочие собирают мебель в учебных кабинетах, устанавливают технику и необходимое для занятий оборудование.

За время ремонта строители обновили все внутренние пространства двухэтажного здания площадью более двух тысяч квадратных метров, возведенного еще в 1980 году. Полностью заменили крышу, окна, двери и полы. Установили подвесные потолки, современное освещение, обновили систему вентиляции и инженерные коммуникации. Наружные стены дополнительно утеплили, улучшив внешний вид корпуса и сделав фасад более долговечным.

Как только сойдет снег, здесь проведут благоустройство прилегающей территории. Занятия в обновленном Центре детского творчества начнутся летом. Всего в ЦДТ будет функционировать более 20 учебных кабинетов, заниматься в которых с комфортом смогут около 1500 ребят со всего муниципалитета.