Обновленный светомузыкальный фонтан заработал в парке Мира в Коломне

В День города жители городского округа Коломна впервые увидели обновленный светомузыкальный фонтан. Символ города построили в том же самом месте, что и 75 лет назад.

Новый фонтан со светомузыкальной установкой запустили в Коломне в День города. Высота центральной струи достигает 25 метров. Водный каскад имеет четыре контура с подсветкой, также городская достопримечательность воспроизводит семь классических мелодий.

Обновленный фонтан расположен в парке Мира на том же месте, что и 75 лет назад.

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