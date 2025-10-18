Обновленный стадион «Торпедо» открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуево после капитального ремонта заработал стадион «Торпедо». Площадки спортивного объекта доступны всем жителям округа ежедневно с 08:00 до 22:00.

Стадион реконструировали благодаря поддержке команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для многих поколений жителей Орехова-Зуева это место связано с первыми тренировками, спортивными победами и дружбой, проверенной временем. Сегодня стадион можно смело поздравить со вторым днем рождения!» — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Специалисты обустроили на стадионе просторный зал общей физической подготовки, залы единоборств и универсальные спортивные залы, спортплощадку с противоскользящим покрытием, тренировочное футбольное поле с искусственной травой, мини-футбольное поле, хоккейную коробку, воркаут-площадку, а также обновили беговую дорожку.

«Сегодня вместе с депутатом Госдумы Геннадием Паниным, первым заместителем министра физической культуры и спорта Московской области Алексеем Перовым и депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным поблагодарили родителей, чьи дети достигли высот в спортивном деле, тренеров, команду футболистов „Спартак-Орехово“, а также тех, кто участвовал в обновлении стадиона», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что недавно футбольная команда «Спартак-Орехово» завоевала золото областных соревнований.