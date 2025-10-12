Обновленный стадион открыли в Зарайске

В Зарайске после реконструкции торжественно открыли стадион. Там прошли первые матчи футболистов и волейболистов, которые оценили обновленное пространство.

Воспитанники спортивных секций, опытные наставники и титулованные атлеты устроили праздничное шествие по стадиону. Торжественную атмосферу мероприятию придавали выступления творческих коллективов Дворца культуры имени Леонова и детской школы искусств. Новое покрытие стадиона оценили футболисты и волейболисты, которые провели там свои первые матчи.

По словам главы муниципального округа Зарайск Виктора Петрущенко, почти 20 лет объект капитально не ремонтировали.

«Теперь здесь созданы отличные условия для занятий спортом и отдыха. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, современные беговые дорожки, уютные трибуны для зрителей и комфортные раздевалки с теплым душем — все это теперь доступно нашим жителям», — отметил руководитель муниципалитета.

Напомним, стадион обновили благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья», которая направлена на развитие спортивной инфраструктуры в регионе.