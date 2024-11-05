Торжественное открытие обновленного стадиона «Авангард» состоялось в День народного единства в Коломне. Теперь здесь будет тренировочная база юных футболистов местной спортивной школы и взрослой профессиональной команды ФК «Коломна».
«Спортивный объект оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Обновленный стадион станет тренировочной базой для футболистов коломенской спортивной школы, а также для взрослой профессиональной команды ФК «Коломна». Здесь также будут заниматься легкоатлеты из СШОР «Авангард» — для них на стадионе подготовили шесть беговых дорожек, сектор толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для стипль-чеза.
«Трибуны стадиона „Авангард“ теперь могут вмещать до шести тысяч зрителей, в том числе маломобильных. На объекте установлена система видеонаблюдения и освещения, что позволит проводить тренировки даже в темное время суток», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
В Минспорте рассказали, что на стадионе планируется проводить в том числе и соревнования трудовых коллективов. В расписание также включат время для «Активного долголетия».
Капитальный ремонт на стадионе «Авангард» провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Обновленный стадион «Авангард» стал тренировочной базой для ФК «Коломна»
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