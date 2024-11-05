Обновленный стадион «Авангард» стал тренировочной базой для ФК «Коломна»

Торжественное открытие обновленного стадиона «Авангард» состоялось в День народного единства в Коломне. Теперь здесь будет тренировочная база юных футболистов местной спортивной школы и взрослой профессиональной команды ФК «Коломна».

«Спортивный объект оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Обновленный стадион станет тренировочной базой для футболистов коломенской спортивной школы, а также для взрослой профессиональной команды ФК «Коломна». Здесь также будут заниматься легкоатлеты из СШОР «Авангард» — для них на стадионе подготовили шесть беговых дорожек, сектор толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для стипль-чеза.