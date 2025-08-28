Обновленный спортивный комплекс появится в Электроуглях в 2025 году

Спортивный комплекс «Виктория» построят в Электроуглях Богородского округа. Сдать объект планируется в третьем квартале 2025 года.

На территории спортивного комплекса «Виктория» в городе Электроугли продолжаются ремонтные работы. В рамках выезда депутат МособлДумы Марк Черемисов посетил данный спортивный объект и лично проверил ход работ.

Вместе с руководителем учреждения Еленой Изотовой осмотрели территорию, где в настоящее время идут подготовительные работы. Как отметил депутат, команда строителей уже выполнила большой объем задач. Ранее были проведены демонтажные работы, выполнена разработка грунта, установлена современная водосточная система. Также осуществлена отсыпка песком и щебнем.

На участке скоро появится современный стадион с искусственным футбольным полем, беговыми дорожкам, удобными раздевалками, комфортабельными трибунами, универсальными спортивными площадками.

Место, где дети могут заниматься спортом, а взрослые поддерживать здоровый образ жизни. А теперь оно станет еще комфортнее и привлекательнее.