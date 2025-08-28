Обновленный спортивно-игровой комплекс открыли в Чехове

Работы по модернизации территории для игр и спорта завершились на улице Чехова, рядом со Дворцом культуры «Дружбы». Проект реализован благодаря программе губернатора «Наше Подмосковье».

На объекте подрядная организация установила новые игровые элементы — горки, качели, карусели и лесенки. Рабочие обустроили и зону для воркаута.

В рамках проекта обновили универсальную спортивную площадку для игры в мини-футбол и баскетбол. Подрядчик заменил ограждение, покрытие, футбольные и баскетбольные элементы.

На двух площадках рабочие полностью обновили резиновое покрытие, скамейки и урны, выровняли подходы к игровой зоне и уличному тренажерному комплексу, установили 47 фонарей и десять опор для них. Для комфорта и безопасности поставили и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Общая площадь обновленного спортивно-игрового комплекса составила 900 квадратных метров.