Обновленный сквер «Технический сад» в Егорьевске откроют осенью

В Егорьевске продолжают благоустраивать общественные пространства и готовят новые проекты развития городской среды. О том, как будут развивать округ, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в муниципалитет.

В 2026 году в городе обновляют сквер «Технический сад» площадью около двух гектаров. Там появятся дорожки, места отдыха возле пруда, беседки, навесы и площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола и настольного тенниса. Открытие запланировали на осень.

В селе Починки обустраивают игровую площадку, зоны для настольного тенниса и пешеходные маршруты. Территорию озеленят, оборудуют освещением и видеонаблюдением.

«Очень приятно, что преображается не только этот сквер, но и весь Егорьевск. Не так давно благоустроили сквер „200 лет Егорьевску“, обновили центральные аллеи. Сейчас начали благоустраивать сквер „Технический сад“. Мы с нетерпением ждем его открытия, и обязательно будем там гулять всей семьей», — рассказала местная жительница Елизавета Шорянц.

В 2027 году в округе планируют продолжить развитие набережной, обновить сквер в шестом микрорайоне и бульвар имени Юрия Гагарина.