Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

28 ноября, в микрорайоне Сходня пройдет торжественное открытие сквера «Сказка» после комплексного благоустройства. Начало мероприятия — в 12:00.

Сквер обновляли по Народной программе «Единой России» — концепцию разрабатывали совместно с жителями. В ходе работ обустроили пешеходные дорожки, создали современную детскую площадку, спортивную и тренажерную зоны, провели озеленение, установили освещение и систему видеонаблюдения.

«Обновление зон отдыха по всему региону ведется по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. В следующем году благоустроим скверы „Юбилейный“ и „Юность“. Приходите всей семьей разделить праздник — пусть обновленный сквер станет одним из любимых мест отдыха!», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Программа открытия получится по-настоящему семейной: гостей ждут мастер-классы, концерт, конкурсы, активные игры и уютная фотозона. Чтобы никто не замерз, для посетителей организуют горячий чай и угощения.