Обновленный сквер Поколений откроется в Подольске 18 декабря

Торжественным открытием сквера Поколений и стелы «Город трудовой доблести» завершится 2024 год в Подольске. Объекты уже готовы на 90%.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что сразу несколько общественных пространств начали обновлять в Подольске в 2024 году. Работы велись в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Летом текущего года в Дубровицком лесу появилась новая прогулочная зона, осенью благоустроили Певческое поле. В 2025 году продолжатся работы на набережной реки Пахры вдоль Парадного проезда. Также будут приведены в порядок лесопарк «Березки», сквер в районе Юбилейной улицы и Красногвардейского бульвара, парк «Дубрава» в Климовске и сквер Спасателей.

В муниципалитете также продолжится реализация программ «Пешком» и «Светлый город». На основании пожеланий жителей Подольска будут выбраны места, где появятся модернизированные и новые спортивные и детские площадки.

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