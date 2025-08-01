Обновленный сквер на улице Крупешина в Балашихе сдадут раньше срока

В Балашихе завершают работы по благоустройству сквера на улице Крупешина, дом № 3. Работы идут с опережением графика, поэтому открыть обновленное общественное пространство могут уже в самое ближайшее время.

Строители выполнили на объекте ключевые работы. Бордюры и основания под плитку устроили на 25%. Кроме того, расширили и облагородили народные тропы, засеяли четверть газона. Также специалисты обновили подиум под памятник Владимиру Ленину.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин отметил, что установку спортивной площадки и качелей начнут на следующей неделе. Это создаст дополнительные возможности для активного отдыха детей и взрослых.

Представители заказчика, Министерство благоустройства, стройконтроля и авторского надзора постоянно контролируют выполнение работ по благоустройству сквера. Всего к концу года в Балашихе обновят 14 дворовых территорий и установят 30 новых детских площадок. Эти инициативы направлены на создание комфортной городской среды, где жители смогут проводить время с пользой и удовольствием.