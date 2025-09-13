Обновленный сквер 60‑летия Победы отрыли в Егорьевске

Накануне Дня города в Егорьевске после капитального обновления открылся сквер 60‑летия Победы. Работы начались осенью прошлого года и были завершены раньше срока — к празднику.

Проект сквера стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На церемонии открытия выступили хореографический ансамбль и военный оркестр. Жители и гости города осмотрели новые благоустроенные зоны и отметили, что пространство стало удобным и привлекательным для прогулок и семейного отдыха.

«Всем вам спасибо. Огромное спасибо подрядчикам, которые раньше срока, к дню нашего города, открыли этот замечательный сквер. На этом останавливаться не будем, у нас впереди проект набережной, который также мы с вами победили в конкурсе и будем благоустраивать», — сказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

Сквер оборудован зонами отдыха, необычным фонтаном и современными детскими площадками. Там высадили клены и установили информационные стенды, рассказывающие об истории города и его героях.

Ожидается, что обновленный сквер станет новым центром притяжения для жителей Егорьевска и будет активно использоваться для городских мероприятий и семейного отдыха.

Власти также продолжат реализацию других победивших в конкурсе проектов, в том числе по благоустройству набережной.