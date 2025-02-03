Обновленный рентген-кабинет открыли в больнице в Балашихе

В Балашихинской больнице заработал обновленный рентген-кабинет. В декабре 2024 года сюда привезли современное цифровое оборудование российского производства. Оно рассчитано на три рабочих места и позволяет провести множество исследований с уменьшенной лучевой нагрузкой.

«Оборудование значительно отличается от предыдущего аналогового тем, что у него больше возможностей для проведения скопических контрастных исследований», — подчеркнула врач-рентгенолог Балашихинской больницы Мария Тазова.

Рентген позволяет провести множество диагностик, включая экскреторную урографию, исследования желудка, двенадцатиперстной кишки и других органов. За месяц аппаратом воспользовались около 50 человек.

«Доза излучения зависит от вида и длительности исследования и составляет от 0,01 до одного милизиверта», — подчеркнула Тазова.

Рентген-установка управляется пультом из кабинета врача. После проведения диагностики изображения с каждой рабочей точки аппарата загружаются на компьютере специалиста, что значительно облегчает осмотр пациентов