Обновленный проспект Победы открыли в Ступине
Масштабная реконструкция проспекта завершилась. Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.
На церемонии открытия присутствовали глава округа Сергей Мужальских, его заместители, председатель Совета депутатов Александр Сухачев, депутаты, представители «Молодой Гвардии» и жители.
Реконструкция проводилась в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Сергей Мужальских отметил, что инициативу жителей заметили на федеральном и региональном уровнях.
На проспекте высадили почти 100 кленов, 186 кустов гортензии, 20 кустов сирени, установили новый фонтан, уложили брусчатое покрытие. Для удобства жителей оборудованы игровые и пешеходные зоны, малые архитектурные формы.
Фонтан стал главной достопримечательностью обновленного проспекта. Его архитектура символизирует траекторию движения первого искусственного спутника Земли. Корпус спутника был изготовлен в Ступине, поэтому историческая связь с космонавтикой нашла отражение в оформлении.