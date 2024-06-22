Обновленный парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня

В связи с неблагоприятными погодными условиями открытие обновленного парка Ветеранов в Мытищах перенесено на 28 июня. В парке проведена масштабная реконструкция, включая реставрацию памятника Нине Распоповой, обновление дорожно-тропиночной сети и строительство современной детской площадки.

Особое внимание уделено созданию нового памятника, посвященного жителям Мытищ, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. За последнее время было проанализировано более четырех тысяч архивных документов, что позволило установить места захоронения около тысячи погибших военнослужащих и судьбу 908 пропавших без вести.

Отметим, что открытие парка 28 июня станет значимым событием для города, подчеркивающим уважение и память о вкладе предыдущих поколений в историю страны. Все жители и гости города смогут принять участие в торжественной церемонии открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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