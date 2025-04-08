Обновленный парк Победы откроют в Серпухове 9 мая

В городском округе Серпухов в Пущине 9 мая пройдет торжественное открытие парка Победы после масштабной реконструкции, в этом году он отметит юбилей 45 лет. Здесь также запланировали церемонию зажжения Вечного огня у монумента Славы.

Концепция этой внушительной стелы принадлежит местному художнику Георгию Романихину. Вместе с женой Галиной он был одним из первых выпускников факультета художественного проектирования Строгановского института. В 1972 году они прибыли в молодой наукоград Пущино по распределению, чтобы работать в Институте биологического приборостроения. Первым значимым проектом пары стал монумент, который до сих пор встречает гостей города. На нем художники изобразили курицу и яйцо, которые символизируют главную загадку — зарождение жизни.

Работа над концепцией другой стелы началась в 1974 году. Георгий Романихин рассказал, что идея создания символа Победы пришла к нему еще в студенчестве. Монумент состоит из трех пилонов, представляющих три рода войск, объединенных звездой и согретых пламенем Вечного огня. Памятник открыли в 1980 году. Подиум с надписью «Люди, помните, какой ценой завоевано счастье!» создали из черного мрамора, чтобы подчеркнуть контраст с белоснежными пилонами.

За 45 лет Парк Победы претерпел несколько изменений. В конце 1980-х годов вокруг площади установили мраморные стелы с именами погибших жителей окрестных деревень, а в 2010 году на мемориале Славы добавили металлические фартуки с символами различных родов войск. К 2021 году объект оказался в аварийном состоянии, что стало причиной для полной реконструкции. Стелу снесли и построили заново из архитектурного бетона, а Георгий Романихин следил за процессом работ.