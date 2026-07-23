Обновленный парк «Москворецкий» откроют в Воскресенске в октябре

Благоустройство парка «Москворецкий» продолжается в Воскресенске. На территории проводят комплекс работ по созданию современной и удобной среды для отдыха и прогулок.

Площадь парка составляет 2,1 гектара. Сейчас на объекте ведутся подготовительные мероприятия: планировка территории, разработка грунта, установка садового борта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

В парке обустроят пешеходные дорожки, установят уличное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения, садово-парковое оборудование и информационные элементы. На территории появятся навесы и павильоны, площадка для выгула собак, сцена для мероприятий. Кроме того, в парке проведут масштабное озеленение.

Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие парка запланировано на октябрь текущего года.