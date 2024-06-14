Обновленный памятник писателю Борису Васильеву открыли в Солнечногорске

Обновленный памятник Борису Васильеву открыли в Солнечногорске к 100-летию писателя рядом с Центральной детской библиотекой. Также в этот день презентовали книгу Льва Сонина «Ярмарки Бориса Васильева».

Бюст Бориса Васильева изготовили в Оренбурге, автор монумента — скульптор Эдуард Герцев. Идея установки памятника писателя принадлежит почетному гражданину Солнечногорска, заслуженному работнику культуры России Сергею Волошнюку и председателю Общественной палаты округа Сергею Митряшину.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали сын писателя Петр Красичков, председатель Российского военно-исторического общества Московской области Марина Роменская, друзья Бориса Васильева Валерий Глебов и Анна Панкова.

После торжественного открытия памятника в библиотеке презентовали книгу «Ярмарки Бориса Васильева» члена Союза писателей России Льва Сонина, который был лично знаком с Васильевым. Издание рассказывает о биографии писателя-фронтовика, а также представляет собой обзор мемуаров Бориса Львовича «Летят мои кони» и «Век необычайный». Книга вышла в печать при поддержке администрации Солнечногорска и главы округа Константина Михалькова.

«Примечательно, что два таких крупных культурных события произошли в год столетия Бориса Васильева. Почти 40 лет автор с мировым именем жил и работал в Солнечногорске. Наши специалисты в области культуры, библиотекари ведут огромную работу по сохранению памяти писателя и популяризации его наследия не только в нашей стране, но и за ее пределами. Зародившиеся на солнечногорской земле „Васильевские чтения“, которые стали всероссийскими, привлекают ежегодно тысячи участников, читающих, изучающих и любящих творчество Бориса Васильева», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.