Обновленный офис Сбера открыли в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие в торжественном открытии офиса Сбера в округе. В мероприятии также приняли участие заместитель главы округа Ирина Шведова и управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Офис на улице Объединения ежемесячно посещают более 11 тысяч клиентов. В обновленном формате отделение предлагает современное безбарьерное обслуживание, расширенную зону самообслуживания и комфортное пространство для посетителей.

«Для жителей важно, чтобы в микрорайоне было современное и удобное отделение Сбера. Сбербанк — наш стратегический партнер во многих проектах, и приятно видеть, что банк идет в ногу со временем и создает действительно комфортные пространства для жителей. Такая работа будет продолжена и в других отделениях на территории округа», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Отделение открылось в новом формате, позволяющем клиентам получать как финансовые, так и нефинансовые услуги. В отделении расположены восемь банкоматов, которыми клиенты могут воспользоваться для проведения операций.

«Мы проводим масштабное обновление офисов на востоке Московской области уже второй год. На сегодняшний день 35 офисов открыты в новом формате. В 2027 году планируем полностью завершить переформатирование всей сети», — отметил Олег Осипов.

Клиенты могут оформить в отделении вклады, кредиты, а также реализовать ипотечные сделки. Здесь же можно приобрести приобрести умные устройства SberDevices и устройства умного дома Sber.

Открытие обновленного отделения повышает доступность финансовых услуг для жителей микрорайона и создает более комфортные условия для получения популярных банковских услуг.