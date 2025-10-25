Сегодня 22:05 Обновленный мост имени Подольских курсантов откроют в Серпухове к концу года 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов Подмосковье

Серпухов

Ремонтные работы

Мост на 102 километра федеральной трассы М-2 «Крым» в Серпухове готовят к вводу в эксплуатацию. На объекте трудятся 60 специалистов, задействовали 30 машин. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.

Специалисты уже уложили нижний слой асфальтобетона, установили стойки барьерного и перильных ограждений. Сейчас подрядчик готовит основание для укладки асфальтобетонного покрытия на подходе к опоре № 10 со стороны Московской области.

В рамках финального этапа реконструкции моста специалисты завершат работы на подходе к опоре № 1. Они уложат щебень и асфальт. Помимо этого, подрядчик выполнит монтаж наружного освещения и барьерного ограждения, нанесет дорожную разметку. Для безопасности транспорта на объекте установят видеокамеры.

После завершения работ территорию подмостового пространства озеленят и благоустроят. В реку Оку уже выпустили порядка 140 мальков стерляди. Это делают каждый раз при проведении строительных работ в русле водных объектов по всей стране.