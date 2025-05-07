Обновленный мемориал павшим воинам открыли в Дмитровском округе

Торжественное открытие памятника после реконструкции состоялось в деревне Василево на месте братской могилы советских воинов. У мемориала выстроился почетный караул комендантского Преображенского полка.

На церемонии присутствовали вице-губернатор Подмосковья Роман Каратаев, глава Дмитровского округа Иван Курданин, заместитель начальника УФСБ России по Москве и Московской области генерал-майор Юрий Плаксенко, начальник отдела УФСБ России по Москве и Московской области Станислав Попов и председатель совета ветеранов УФСБ России Александр Скородумов.

В ноябре–декабре 1941 года под Василево шли ожесточенные бои. Среди тех, кто сдерживал рвущихся к Москве фашистов, а затем освобождал Дмитровскую землю от оккупантов, был истребительный мотострелковый полк УНКВД по Московской области. В братской могиле покоятся павшие в тех кровопролитных боях.

Инициатором капитального ремонта захоронения стало руководство УФСБ России по Москве и Московской области. Реконструкцию братской могилы провела управляющая компания «Пересвет».

Глава Дмитровского округа поблагодарил всех, кто вложил силы и душу в обновление мемориала. «Пусть люди приходят сюда целыми семьями, чтобы поклониться подвигу воинов, павших на этой земле и в других сражениях Великой Отечественной войны. Люди должны помнить, какой страшной ценой досталась нашему народу Великая Победа», — сказал Иван Курданин.

Торжественная церемония завершилась возложением цветов, минутой молчания и исполнением песни «День Победы» малым составом хора имени Евгении Яворовской.