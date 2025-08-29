Обновленный лицей в деревне Демихово откроется 1 сентября

Во втором корпусе Демиховского лицея в Орехово-Зуевском округе завершили капитальный ремонт. Уже 1 сентября образовательное учреждение примет в свои стены около 320 младшеклассников, сообщили в региональном Минстрое.

Здание площадью 1,4 тысячи квадратных метра построили более 70 лет назад. В нем отремонтировали кровлю и фасад, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Рабочие также отделали здание внутри, поставили новую мебель и оборудование и привели в порядок территорию.

Обновление провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».