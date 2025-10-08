Обновленный лесопарк «Банный лес» открыли в Красноармейске

Долгожданное открытие лесопарка после благоустройства прошло под девизом «Новый парк — новые традиции». Для жителей и гостей города Красноармейска подготовили праздничную программу, объединяющую спорт, творчество и семейный отдых.

Еще недавно на этом месте был неухоженный лес. Проведен огромный объем мероприятий по очистке территории от лесных завалов, сложнейшие работы по оборудованию пешеходных тропинок и зон отдыха. Для разных категорий посетителей в лесопарке организовали специальные пространства. Семьи с детьми смогут проводить время на новых игровых площадках с современными безопасными комплексами, любители активного образа жизни — тренироваться в зоне для воркаута, а поклонники экстремальных видов спорта — осваивать новый скейт-парк.

Особое внимание уделили комфорту и безопасности гостей. Территорию украсили декоративные беседки и другие малые архитектурные формы. В вечернее время освещение обеспечат современные светильники, а за порядком будут следить при помощи системы видеонаблюдения.

Территория обустроена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу». Здесь появилось шесть километров новых маршрутов, из которых пять — пешеходные тропы, а еще километр — лыжная трасса. Оборудованы 14 специализированных площадок: детские игровые и спортивные зоны, смотровая площадка и место выгула собак.

В честь открытия лесопарка «Банный лес» для посетителей организовали мастер-классы, цирковые представления, детские шоу, выступления творческих коллективов и зрелищный танцевальный баттл. Всех гостей праздника угощали мороженым, это был подарок от главы округа Пушкинский Максима Красноцветова. Жители уверены, что «Банный лес» станет одним из самых любимых мест для прогулок в Красноармейске.