Обновленный каток с современным оснащением открылся в Подольске
На улице Энтузиастов после реконструкции заработала новая хоккейная площадка. Уже 31 января здесь пройдет первый турнир среди дворовых команд.
Каток полностью преобразили за три месяца. Теперь здесь есть крытая теплая раздевалка с постоянным обогревом, скамейками и хозяйственным блоком для инвентаря. Освещение обеспечивают современные светодиодные опоры, которые позволяют комфортно играть даже в вечернее время.
«Мы сделали все, чтобы площадка была безопасной и удобной в любое время суток», — отметили организаторы.
По периметру установлена система видеонаблюдения с двойными камерами: одна отслеживает движение на льду, другая контролирует входную зону.
Ледовая площадка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Турнир 31 января пройдет в формате 3×3, участие в нем примут местные любительские команды.