Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в Коломне до конца года

Здание пункта — одноэтажный деревянный дом с террасой. Во время ремонта обновили фасад, заменили окна, привели в порядок крышу и входную площадку. После открытия жители смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Это уже третий пункт, отремонтированный в городском округе Коломна в этом году. Работы в Зарудне и Индустрии завершены, а на время ремонта в Коробчеево пациентов направляют в поликлиники на Октябрьской и Сергиевской улицах.

В обновленном пункте будут оказывать первичную помощь, проводить диспансеризацию и профилактические осмотры. Также фельдшер займется диспансерным наблюдением, диагностикой и направлением пациентов к профильным врачам.

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