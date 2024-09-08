Обновленный ФАП в деревне Зарудня под Коломной открыли после ремонта

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Зарудня, расположенной под Коломной, вновь открыл свои двери для пациентов после завершения ремонта. В рамках работ строители обновили внутренние помещения, отремонтировали систему отопления, выполнили сантехнические и электромонтажные работы, а также установили новую мебель.

Главный врач Коломенской больницы Олег Митин отметил, что ФАП обслуживает 1700 жителей, проживающих в самой деревне Зарудня, деревнях Макшеево, Молодинки и нескольких других близлежащих населенных пунктах.

В фельдшерско-акушерском пункте пациенты могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти первый этап диспансеризации и профосмотр, сделать прививку. Кроме того, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, проводит диагностические обследования и записывает пациентов на консультации к профильным специалистам.

Обновление ФАПа стало важным шагом в улучшении качества медицинского обслуживания для жителей региона, обеспечивая им доступ к необходимой помощи в комфортных условиях.

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