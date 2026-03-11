Обновленный дворец культуры «Исток» откроют в Серпухове к 1 сентября

Глава округа Алексей Шимко и депутат Надежда Еремина 10 марта проинспектировали ход капитального ремонта. На объекте ежедневно трудятся 43 специалиста.

Строители уже завершили утепление чердачного перекрытия, смонтировали и запустили систему отопления, установили откосы и подоконники. Первый этап фасадных работ выполнен: оштукатуренная поверхность площадью 1100 квадратных метров подготовлена под окраску.

Сейчас продолжается монтаж системы вентиляции, устройство гипсокартонных потолков и шпаклевка стен. Идет подготовка к укладке плитки в уборных, вместе с этим выполняются работы по слаботочным системам: электрике, пожарной сигнализации, видеонаблюдению.

Особое внимание уделяют сохранению исторического облика. Кирпичную кладку на лестничной клетке и в фойе реставрируют и покрывают специальными составами.

Алексей Шимко отметил, что в ближайших планах — устройство потолка в зрительном зале и укладка керамогранита. Дворец культуры полностью приспособят для маломобильных граждан: появится подъемник у центрального входа, пандусы и дополнительные выходы. Также приведут в порядок прилегающую территорию: восстановят отмостку, асфальт, обустроят зону озеленения и велопарковку.