Обновленный детский сад № 20 откроют в Голицыне к началу учебного года

В Голицыне продолжается капитальный ремонт детского сада № 20. Уже выполнили значительные работы, включая прокладку систем водоснабжения, отопления, канализации и гидроизоляции.
Специалисты установили новые энергосберегающие окна, чтобы улучшить теплоизоляцию и снизить затраты на отопление. Сейчас продолжаются работы по шпаклевке стен для подготовки помещений к дальнейшей отделке. После завершения ремонта детский сад будет расширен за счет появления двух дополнительных помещений для внеурочных занятий, чтобы обеспечить детям больше возможностей для обучения и творчества. Планируют обустройство современных классов для занятий спортом, музыкой и искусством.
Кроме того, в рамках капитального ремонта предусмотрены работы по улучшению внешней территории детского сада. Обновят игровые площадки, установят новые игровые и спортивные комплексы, а также благоустроят зоны отдыха для детей и родителей. Также обеспечат доступные помещения для детей с ограниченными возможностями здоровья — в здании установят пандусы и другие приспособления, которые помогут сделать садик удобным для всех детей.
Жительниц Подмосковья пригласили на образовательный курс по запуску бизнеса
Адам Кадыров стал куратором гуманитарной помощи сектору Газа от Чечни
Более 10 мероприятий по обновлению систем водоснабжения проведут в Серпухове в 2025 году
Люди стоят почти 15 часов: на границе России и Грузии скопилась гигантская пробка
Почти 130 малых городов России оказались под угрозой исчезновения
Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте