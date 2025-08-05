Обновленный детский сад № 20 откроют в Голицыне к началу учебного года

Специалисты установили новые энергосберегающие окна, чтобы улучшить теплоизоляцию и снизить затраты на отопление. Сейчас продолжаются работы по шпаклевке стен для подготовки помещений к дальнейшей отделке. После завершения ремонта детский сад будет расширен за счет появления двух дополнительных помещений для внеурочных занятий, чтобы обеспечить детям больше возможностей для обучения и творчества. Планируют обустройство современных классов для занятий спортом, музыкой и искусством.

Кроме того, в рамках капитального ремонта предусмотрены работы по улучшению внешней территории детского сада. Обновят игровые площадки, установят новые игровые и спортивные комплексы, а также благоустроят зоны отдыха для детей и родителей. Также обеспечат доступные помещения для детей с ограниченными возможностями здоровья — в здании установят пандусы и другие приспособления, которые помогут сделать садик удобным для всех детей.